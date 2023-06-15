Edirne İl Genel Meclisi Üyesi: Hayvancılık artık son noktaya getirildi

Edirne İl Genel Meclisi Üyesi Önder Cin, üreticilerin artan maliyetler nedeniyle besiciliği bıraktığını belirterek, "Yaklaşan Kurban Bayramı'mız var. Üreticilerimiz, 18-20 aydan beri yetiştirdikleri hayvanlarını satacaklar. İstanbul'a gitmeye başladı. Tabii bu hayvanlar pazara sürülüyor ama önümüzdeki yıl Kurban Bayramı için acaba yeterli hayvan olacak mı elimizde? Köylerdeki hayvan sayıları gün geçtikçe azalıyor. Bunlara bakacak genç nüfusumuz yok" dedi.

Edirne İl Genel Meclisi Üyesi Önder Cin, üreticilerin artan maliyetler nedeniyle besiciliği bıraktığını belirterek, "Yaklaşan Kurban Bayramı'mız var. Üreticilerimiz, 18-20 aydan beri yetiştirdikleri hayvanlarını satacaklar. İstanbul'a gitmeye başladı. Tabii bu hayvanlar pazara sürülüyor ama önümüzdeki yıl Kurban Bayramı için acaba yeterli hayvan olacak mı elimizde? Köylerdeki hayvan sayıları gün geçtikçe azalıyor. Bunlara bakacak genç nüfusumuz yok" dedi.

Önder Cin, bugün yaptığı açıklamada, köylerde hayvan yetiştiriciliğinin her geçen gün azaldığına dikkat çekti. Cin, şunları söyledi:

"HAYVANCILIĞI ARTIK SON NOKTAYA GETİRMENİN EŞİĞİNE GELDİ"

"Yaklaşan Kurban Bayramı'mız var. Üreticilerimiz, 18-20 aydan beri yetiştirdikleri hayvanlarını satacaklar. İstanbul'a gitmeye başladı. Tabii bu hayvanlar pazara sürülüyor ama önümüzdeki yıl Kurban Bayramı için acaba yeterli hayvan olacak mı elimizde? Köylerdeki hayvan sayıları gün geçtikçe azalıyor. Bunlara bakacak genç nüfusumuz yok. Çalışan bulmakta zorluk çekiliyor. Bununla beraber artan yem fiyatları ve girdi maliyetleri de üreticinin en büyük engelleri olmaya devam ediyor. 20 yıldan beri ülkeyi yöneten iktidar, ithal hayvan, ithal buğday, ithal ayçiçeği derken hayvancılığı artık son noktaya getirmenin eşiğine geldi. İthalat ile bu işin çözülmediği apaçık ortada. Çözülseydi ithalatla bu iş çözülecekti, ama maalesef çözülmüyor. Bugün karkas et fiyatları, satana ucuz, alana pahalı. Besici besilik bir hayvan alırken pahalı geliyor, satarken ucuz geliyor. Çünkü her şeyin bir girdi maliyeti var, kar marjı var.

"BUĞDAY ÜRETİMİNDE BİR ARPA BOYU YOL ALAMAMIŞIZ"

Bizim dünya piyasalarıyla işimiz yok arkadaşlar, işimiz Türkiye piyasası. Bu ülke, 85 milyon nüfusu olan, 6 milyon göçmeni olan, yılda 30 milyonun üzerinde turist ağırlayan bir ülke. Ben 51 yaşındayım. Ortaokula giderken, yaklaşık 35-40 yıl önce 18 milyon ton buğday üreten Türkiye, hala 18-20 milyon ton buğday üretebiliyor. Nüfus 60 milyondan 90 milyona geldi. Buğday, mısır, soya ithal ediyoruz. Bu ülkede son 20 yılda buğday üretim artışı nedir? 16-18 milyon ton, açıklanan rakamlar. Rekolte çok iyi olursa 21 milyon ton. Biz, buğday üretiminde bir arpa boyu yol alamamışız. Yazık bu ülkeye. 'Tarım gelişti, şahlandı' diyorlar, peki üretimimiz şahlandı mı? Bu çiftçi, tarımı bırakıyor. Bir sürü ekilmeyen arazi kalıyor. Neden? Maliyetten, önünü görememekten."