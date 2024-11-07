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Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor

Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor
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Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, sınır kapılarından kente kazanç sağlanması gerektiğini söyledi.

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, sınır kapılarından kente kazanç sağlanması gerektiğini söyledi.

İl Genel Meclisinin kasım ayı 4. birleşimi Gegeoğlu başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Vedat Koyuncu, Pazarkule Sınır Kapısı'nın yenilenme işlemleri hakkında hazırlanan raporu okudu.

Sınır kapısının, Gümrük ve Ticaret İşletmeleri A.Ş'nin yap-işlet-devret modeliyle tamamlandığını belirten Koyuncu, Pazarkule'nin İl Özel İdaresi tarafından Ticaret Bakanlığına 25 yıllığına tahsis edildiğini anlattı.

Koyuncu, Pazarkule Sınır Kapısı ve kentteki diğer sınır kapılarından Edirne'ye katkı sağlayacak adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Edirne'ye ve Türkiye'ye değer katan yatırımlar

Gegeoğlu da Pazarkule'nin modernizasyonunun güzel şekilde tamamlandığını dile getirdi. Edirne'ye ve Türkiye'ye değer katan yatırımları desteklediklerini anlatan Gegeoğlu, Edirne'deki sınır kapılarından kente de kazanç sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda, Su Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri, Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma ve Köy Konakları ile ilgili komisyon raporları sunuldu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi
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