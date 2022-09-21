Edirne haberleri! Edirne Ticaret Borsası
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Edirne haber: Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı, en yüksek 7,058 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı, en yüksek 7,058 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,279
|7,058
|Ayçiçeği
|Kg
|11,094
|12,51
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi
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