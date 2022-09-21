Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne haberleri! Edirne Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edirne haberleri! Edirne Ticaret Borsası

Edirne haber: Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı, en yüksek 7,058 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı, en yüksek 7,058 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,2797,058
AyçiçeğiKg11,09412,51

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title