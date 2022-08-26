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Edirne haberleri! Edirne Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edirne haberleri! Edirne Ticaret Borsası

Edirne haberlerine göre Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,901 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,901 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,0276,901
AyçiçeğiKg11,64113,117

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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