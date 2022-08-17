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Edirne haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edirne haberi: Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,043 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,043 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,7457,043
ArpaKg6,0516,051
AyçiçeğiKg12,14912,775

AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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