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Edirne haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne haberleri: Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,002 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,002 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,7037,002
KanolaKg13,20213,202
AyçiçeğiKg11,33111,921

AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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