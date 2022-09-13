EDİRNE'DE ÇELTİK HASADI, 'TARLA GÜNLERİ' İLE BAŞLADI

TÜRKİYE'nin çeltik üretimini yaklaşık yüzde 45'ini karşılayan Edirne'de hasat mesaisi, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen tarla günleriyle başladı. Orakla temsili çeltik hasadı yapan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, yaklaşık 515 bin dekar alanda çeltik üretimi yapılan kentte bu yıl rekolte beklentisinin yüksek olduğunu söyledi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, yaklaşık 80 türün ıslahının yapıldığı müdürlük bahçesinde ' Çeltik Tarla Günleri' etkinliği düzenlendi. Temsili çeltik hasadının yapılarak yeni türlerin tanıtıldığı törene Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, üreticiler ve kurum temsilcileri katıldı. Vali Kırbıyık, Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 40 ile 45 oranında Edirne'de yapıldığını belirterek, "Dolayısıyla çeltik üretiminde başat il Türkiye'de öncü il Edirne gözüküyor. Tabii burada tarımsal üretim anlamında bakacak olursak, yeni arazi kazandıramayacağımıza göre arazilerimizdeki nitelik artışına bakmamız gerekecek. Yani burada birinci unsur tarımsal sulama imkanlarının arttırılması, arazideki verimin arttırılması ama ikinci bir unsur da tabii ki burada yeni arayışlar, yeni denemeler, yeni ürünlerle beraber rekoltenin, verimliliğinin arttırması. Bu noktada Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü hakikaten çok kıymetli çalışmalar yürütüyor. Çeltik anlamında da bugüne kadar denediği, ürettiği ve çiftçimizin hizmetine sunduğu onlarca yeni çeşit var. Türkiye'ye artık mal olmuş, tüm Türkiye'nin genelinde kullanılan ve çiftçimizin büyük memnuniyet duyduğu çeltik tohumlarının ya da çeşitlerinin büyük bir kısmı bu enstitümüzde geliştirilmiş ürünler" dedi.

'BU YIL DA REKOLTEYİ YÜKSEK BEKLİYORUZ'

Edirne'de geçen yıl 515 bin dekar alanda çeltik üretimi yapıldığını kaydeden Vali Kırbıyık, "İlimiz itibarıyla bakacak olursak, geçtiğimiz yıl yaklaşık 515 bin dekar alanda çeltik üretiminin yapıldığını görüyoruz. Yine enstitü müdürümüz de ifade etti. Yaklaşık biz de geçtiğimiz yılki rekolte miktarına bakacak olursanız 411 bin ton civarında üretim gerçekleştirmişiz. Dekar başına yaklaşık 800 kilogram civarında bir ortalama değerimiz var ki bunun üzerine çıktığımız yıllar da çok da sıkça rastladığımız bir durum. Bu yıl da inşallah rekolteyi daha yüksek bekliyoruz. 800 kilonun üzerinde bir ortalama olacağını bekliyoruz. Çeltik için inşallah iyi bir yıl olacak" diye konuştu.

'ÇELTİKÇİLİK ZOR İŞTİR'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da çeltiğin kent için çok değerli bir ürün olduğunun altını çizdi. Gürkan, "Kuşkusuz çeltikçilik zor iştir. Sonuçta şartları sadece siz belirlemezsiniz, günün ekonomik kriterleri belirler, hava durumu belirler, toprak yapısı belirler. Sizin yapmaya çalıştığınız, tıpkı o idarecilikteki 'Nil Prensibi' gibi, sizin dışınızda oluşan şartlara göre bir hareket tarzı belirleyerek, en hızlı ve iyi üretimi yapabilmektir. Bu anlamda bütün dünyanın da en gözde ürünlerinden birisi olan çeltiğimizi üreten tüm üreticilerimizi en içten sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

'BİRİM ALANDA VERİMDE DÜNYADA BİR NUMARAYIZ'

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek de gelişen teknoloji ile Türkiye'nin çeltik üretiminde önemli bir yere ulaştığını dile getirdi. Tülek, "Bu kapsama bakıldığında Türkiye, birim alanda elde edilen verim açısından bakıldığında dünyada 1 numarada yer almaktadır. Dolayısıyla verim açısından iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz. Ülkemizde tohumluk üretimi de çok önemli. Çeltikte de yaklaşık olarak yılda 10 bin ton bir tohumluk üretimi söz konusu, bunun ülkemiz açısından yeterli olduğunu düşünüyoruz. Çeşitlerimizin sadece yurt içinde değil, yurt dışında da tescili söz konusu. Bu kapsamda bazı çeşitlerimiz Bulgaristan, Makedonya, Rusya ve Ukrayna'da tescil edilmiş ve üretilmektedir. Ürettiğimiz farklı çeltik çeşitleri de var, örnek vermek gerekirse siyah çeltik. 2015 yılında tescil ettirilmiş, diyet gıda olarak düşünülmekte ve belli bir tüketici kitlesi olmakta" dedi.

TEMSİLİ HASAT YAPILDI

Programdaki açılış konuşmalarının ardından Vali Kırbıyık, Belediye Başkanı Gürkan ve katılımcılar, temsili çeltik hasadı yaptı. Eline aldığı orakla ilk ürünü hasat eden Kırbıyık ve beraberindekiler daha sonra yeni ürünlerin tanıtıldığı stantları gezdi. (DHA)