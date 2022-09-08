Edirne haberi | Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 6,375 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,375 6,375 Ayçiçeği Kg 10,549 12,203

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