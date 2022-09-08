Edirne haberi | Edirne Ticaret Borsası
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Edirne gelişmesine göre Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 6,375 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 6,375 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,375
|6,375
|Ayçiçeği
|Kg
|10,549
|12,203
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi
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