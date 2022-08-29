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Edirne haberi: Edirne Ticaret Borsası

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Edirne haberi: Edirne Ticaret Borsası

Edinilen Edirne haberine göre Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,839 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,839 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,3036,839
ArpaKg6,0066,006
AyçiçeğiKg11,94313,383
Süpürge teliKg23,95026,500
DanaKg39,00063,500
İnekKg29,80042,500
DüveKg22,80058,100
KoyunKg20,00024,800
KuzuKg38,00052,400
TokluKg30,50037,500

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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