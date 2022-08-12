Edirne haberi | Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,104 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,452 7,104 Arpa Kg 6,103 6,103 Kanola Kg 13,063 13,703 Ayçiçeği Kg 11,613 11,613

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