Edirne haberi | Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 lira 57 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,609 7,057 Arpa Kg 6,130 6,130 Kanola Kg 12,201 13,591 Süpürge teli Kg 18,340 20,020 Dana Kg 36,300 60,200 İnek Kg 28,500 52,900 Düve Kg 43,000 54,500

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