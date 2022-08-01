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Edirne haberi | Edirne Ticaret Borsası

Edirne haberi | Edirne Ticaret Borsası

Edirne haber: Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 lira 57 kuruştan satıldı.

 - Güncelleme:

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 lira 57 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,6097,057
ArpaKg6,1306,130
KanolaKg12,20113,591
Süpürge teliKg18,34020,020
DanaKg36,30060,200
İnekKg28,50052,900
DüveKg43,00054,500

AA / Cihan Demirci - Ekonomi

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