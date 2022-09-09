Edirne haber | Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 6,007 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,007 6,007 Ayçiçeği Kg 11,301 12,621 Süpürge Teli Kg 26,200 27,900

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