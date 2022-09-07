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Edirne haber... Edirne Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edirne haber... Edirne Ticaret Borsası

Edirne gelişmesine göre Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,357 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,357 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,3566,357
AyçiçeğiKg10,40212,081

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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