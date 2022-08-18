Edirne haber! Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,955 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,807 6,955 Ayçiçeği Kg 12,427 12,899 Arpa Kg 6,040 6,040

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