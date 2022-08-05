Edirne haber... Edirne Ticaret Borsası
Edirne habere göre Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6 lira 981 kuruştan satıldı.
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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6 lira 981 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,711
|6,981
|Ayçiçeği
|Kg
|13,076
|13,076
|Kanola
|Kg
|12,862
|13,390
|Kuzu
|Kg
|41,000
|41,000
AA / Cihan Demirci - Ekonomi
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