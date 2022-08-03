Edirne haber: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 lira 63 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,551 7,063 Kanola Kg 12,603 13,585

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