Edirne haber: Edirne Ticaret Borsası
Edirne haberler: Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 lira 63 kuruştan satıldı.
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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 lira 63 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,551
|7,063
|Kanola
|Kg
|12,603
|13,585
AA / Hakan Mehmet Şahin - Ekonomi
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