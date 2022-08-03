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Edirne haber: Edirne Ticaret Borsası

Edirne haber: Edirne Ticaret Borsası

Edirne haberler: Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 lira 63 kuruştan satıldı.

 - Güncelleme:

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 lira 63 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,5517,063
KanolaKg12,60313,585

AA / Hakan Mehmet Şahin - Ekonomi

Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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