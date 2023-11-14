Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı: Esnaftan Gelen Zam Talepleri Kabul Edilemez

Esnaftan gelen zam talepleri, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz'ü şaşırttı. Cingöz, "Taleplerin gerçekten samimi söylüyorum hiç kabul edilir tarafı yok. Yüzde 10 gibi bir fark 50 TL olana 55 TL isteseler verebilirdik. Sen 50 liralık ürüne 80-100 TL istiyorsan tabi ki burası da noter makamı değil, geleni onaylasın" dedi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, bugün yaptığı açıklamada, bazı esnafın afaki zam talepleri olduğunu söyledi. Oda yönetiminin, gelen zam taleplerini reddettiğini ifade eden Cingöz, esnafın kabul edilir talepleri olmadığının altını çizdi.

"YÜZDE 100'E YAKIN ZAM TALEBİ GELDİ"

Cingöz, şunları kaydetti:

"Bizim burada yapmış olduğumuz toplantıya çok ciddi manada talep geldi ama gelen taleplere ben baktığım zaman samimi olarak söylüyorum piyasadaki insanlar duysun dudakları uçuklar. Onun için hepsini reddettik. Makul taleplerle gelmemişler. Özellikle gıda ürünlerinde son dönemlerde ciddi bir artış yok. Türkiye'de piyasada artışlar var. Peynirde ciddi bir artış var, kim kaça bulursa satıyor zeytin ona keza ama ete baktığın zaman ete son zamanlarda böyle et ürünlerine verilecek gibi zam yansıması yok. Yemeklerde kullanılan etlere zam verilecek gibi bir artış yok. Ne oldu da yüzde 100'e yakın zam talebi geldi. Tuvaletçisinden oto parkçısına kadar... Bir de kabul edilir bir talep değil. Onun için biz de reddettik yönetim olarak. Burada yılbaşı ne kalmış, 50 gün sonra yılbaşında asgari ücrete bir zam gelecek. Bu arada bilmiyorum doğal gaza, elektriğe zam gelir mi gelmez mi, bu hükümetin bileceği iş. Bunlara zam gelirse o zaman makul bir şekilde taleplerini karşılarız esnafın ama şu anki istedikleri talepler gerçekten samimi söylüyorum hiç kabul edilir tarafı yok. Yüzde 10 gibi bir fark 50 TL olana 55 TL isteseler verebilirdik. Sen 50 liralık ürüne 80-100 TL istiyorsan tabi ki burası da noter makamı değil, geleni onaylasın."