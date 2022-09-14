Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,602 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,381 6,602 Ayçiçeği Kg 10,917 12,476

Haberler ›› Ekonomi ›› Edirne ekonomi haberleri... Edirne Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.