Edirne ekonomi haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,020 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,601 7,020 Ayçiçeği Kg 12,615 14,461

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