Edirne ekonomi haberleri | Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,019 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,601 7,019 Arpa Kg 6,150 6,151 Kanola Kg 12,565 13,201 Süpürge teli Kg 20,000 20,000

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