Edirne ekonomi haberleri... Edirne'de manzara değişmedi

Edirne'de 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Trakya Üniversitesi öğrencileri, indirimli 'Kent Kart' için uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce kuyrukta bekleyen öğrenciler, ulaşım ücretlerinin pahalı olmasından yakındı.

Trakya Üniversitesi'nde öğrenim görmek için kente gelen öğrenciler, toplu ulaşımı ucuz kullanabilmek için indirimli kart başvurusunun yapıldığı büroların yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren öğrenciler, her yıl olduğu gibi bu yıl da kavurucu sıcağa rağmen güneşin altında saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra, kart yenileme işlemleri nedeniyle de ETUS Bürosu, en kalabalık günlerini yaşıyor. Ulaşım kartı almak için sıraya giren öğrenciler, Edirne'de ulaşımın pahalı olmasından yakınıyor.

"1 saat sıra bekledik ulaşım çok pahalı"

Gaziantep'ten gelen Sabriye Demir, Arkadaşlarıyla birlikte ulaşım kartı çıkarmak için geldiklerini ve 1 saat sırada beklediklerini belirtti. Fiyatları pahalı bulduklarını söyleyen Demir, "Bizim orada üniversite içinde devlete ait otobüsler vardı. Onlardan burada da olursa bizim için daha iyi olur" dedi.

" İstanbul'a göre gayet pahalı geldi"

İstanbul'dan gelen Nazar Gökdemir, Edirne'de ulaşımın İstanbul'a göre daha pahalı olduğunu aktardı.Öğrencilerin bütçesine göre ayarlama yapılabileceğini aktaran Gökdemir, İstanbul gibi metropol bir şehirden gelmesine rağmen orada bile daha uygun olduğunu ifade etti.

"Ulaşım pahalı"

Bursa'dan gelen Zehra Çetinkaya, "Öğrenci kartı çıkarabilmek için yaklaşık 25-30 dakika gibi bir süre kuyrukta bekledik. Bizden sonra gelip daha uzun süre bekleyenler de var. Sıra baya uzun. Ulaşım pahalı. Daha uygun olabilir. Otobüste ulaşımı biraz daha uygun fiyata indirebilirler. Belediye otobüsü daha uygun olur bizim için de güzel olur" dedi.

"Burada ulaşım dolmuşla otobüs karışımı gibi"

Samsun'dan gelen Seval Boyracı, "45 dakika falan sırada bekledik. Ulaşım Samsun'a göre daha pahalı. Öğrenci 3 buçuktu Samsun'da. Burada tam da pahalı. Burada dolmuşla otobüs karışımı gibi belediye otobüsü olabilir. Üniversite içi ulaşım vardı. Burada tamamı olarak var. Şartlar daha iyileştirilebilir" dedi.

"Uzun süre kuyrukta bekledik"

Uzun süredir kuyrukta beklediklerini belirten Sena Yeşilçimen, hem otobüslerin küçük hem de ulaşımın gereksiz pahalı olduğunu aktardı.

Öğrencilerden belediyeye çağrı

Tekirdağ'dan gelen Ali Tunca Şahin, Edirne'de her sene yaşanan bu soruna çözüm bulunmasını istediklerini belirterek belediyeye seslendi. Edirne'de ulaşımın diğer şehirlere göre daha pahalı olduğunu savunan Şahin, fiyatlar konusunda öğrencilere yardım edilmesi gerektiğini belirtti.

Ulaşım kartı için çıkarmak isteyen üniversite öğrencilerinden bir adet fotoğraf, öğrenci belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, evde kalanlarda ikametgah belgesi (Edirne iline ait), yurtlarda kalanlardan da yurtlarından yazı, isteniyor. Evrakları eksik olan öğrenciler ise, kırtasiyenin yolunu tuttuktan sonra tekrardan aynı sıraya giriyor. - EDİRNE