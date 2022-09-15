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Edirne ekonomi haberi: Edirne Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edirne ekonomi haberi: Edirne Ticaret Borsası

Edirne haberi... Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,623 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,623 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,4056,623
AyçiçeğiKg11,10912,416
ArpaKg6,0206,020

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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