Edirne ekonomi haberi: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,623 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,405 6,623 Ayçiçeği Kg 11,109 12,416 Arpa Kg 6,020 6,020

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