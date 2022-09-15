Edirne ekonomi haberi: Edirne Ticaret Borsası
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Edirne haberi... Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,623 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,623 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,405
|6,623
|Ayçiçeği
|Kg
|11,109
|12,416
|Arpa
|Kg
|6,020
|6,020
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi
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