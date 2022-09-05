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Edirne ekonomi haberi | Edirne Ticaret Borsası

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Edirne ekonomi haberi | Edirne Ticaret Borsası

Edirne haberler... Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,158 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,158 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg5,8436,158
AyçiçeğiKg10,90112,431
Süpürge teliKg23,00027,030
DanaKg49,70060,500
İnekKg39,10039,100

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

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