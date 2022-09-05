Edirne ekonomi haberi | Edirne Ticaret Borsası
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Edirne haberler... Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,158 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,158 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|5,843
|6,158
|Ayçiçeği
|Kg
|10,901
|12,431
|Süpürge teli
|Kg
|23,000
|27,030
|Dana
|Kg
|49,700
|60,500
|İnek
|Kg
|39,100
|39,100
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi
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