Edirne ekonomi haberi | Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,158 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 5,843 6,158 Ayçiçeği Kg 10,901 12,431 Süpürge teli Kg 23,000 27,030 Dana Kg 49,700 60,500 İnek Kg 39,100 39,100

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