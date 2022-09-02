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Edirne ekonomi haberi: Edirne Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edirne ekonomi haberi: Edirne Ticaret Borsası

Edinilen Edirne haberine göre Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 6,098 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 6,098 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,0986,098
AyçiçeğiKg11,03312,749
TiritikaleKg5,5005,500
Süpürge teliKg21,00026,000

    Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi

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