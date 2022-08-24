Edirne ekonomi haberi: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,902 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,551 6,902 Ayçiçeği Kg 12,586 14,006

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