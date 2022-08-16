Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne ekonomi haberi: Edirne Ticaret Borsası

Edirne ekonomi haberi: Edirne Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edirne habere göre Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,078 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,078 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,0417,078
AyçiçeğiKg10,50112,201
ArpaKg6,0496,049

AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title