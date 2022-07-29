Uşak ekonomi: Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 80 kuruş, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Yemlik buğday 5,80 6,20 Yemlik arpa 5,70 5,80 Makarnalık buğday 7,00 7,20 Ekmeklik buğday 6,50 6,80 Nohut 17,00 18,00 Beyaz haşhaş 38,00 40,00 Mavi haşhaş 48,00 50,00 Sarı haşhaş 38,00 40,00 Susam 27,00 28,00

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