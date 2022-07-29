Uşak ekonomi: Uşak Ticaret Borsası
Uşak haberleri... Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 80 kuruş, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı.
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Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 80 kuruş, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Yemlik buğday
|5,80
|6,20
|Yemlik arpa
|5,70
|5,80
|Makarnalık buğday
|7,00
|7,20
|Ekmeklik buğday
|6,50
|6,80
|Nohut
|17,00
|18,00
|Beyaz haşhaş
|38,00
|40,00
|Mavi haşhaş
|48,00
|50,00
|Sarı haşhaş
|38,00
|40,00
|Susam
|27,00
|28,00
AA / Mehmet Çalık - Ekonomi
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