Edirne ekonomi: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,002 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (lira) En yüksek (lira) Buğday Kg 6,271 7,002 Ayçiçeği Kg 10,862 12,310 Süpürge Teli Kg 26,750 27,650

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