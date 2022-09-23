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Edirne ekonomi: Edirne Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edirne ekonomi: Edirne Ticaret Borsası

Edirne haberler... Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,002 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,002 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)En yüksek (lira)
BuğdayKg6,2717,002
AyçiçeğiKg10,86212,310
Süpürge TeliKg26,75027,650

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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