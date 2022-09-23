Edirne ekonomi: Edirne Ticaret Borsası
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Edirne haberler... Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,002 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,002 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Buğday
|Kg
|6,271
|7,002
|Ayçiçeği
|Kg
|10,862
|12,310
|Süpürge Teli
|Kg
|26,750
|27,650
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi
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