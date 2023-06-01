Edirne'den İstanbul'a sebze-meyve ihracatı başlıyor

Edirne'de 'Örtü Altı Üretim Alanlarının Revizyonu Projesi' ile kentte üretilen her türlü sebze ve meyve, İstanbul pazarında fiyat açısından alıcı bulacak.

Edirne'de 'Örtü Altı Üretim Alanlarının Revizyonu Projesi' ile kentte üretilen her türlü sebze ve meyve, İstanbul pazarında fiyat açısından alıcı bulacak. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, yaptığı açıklamada "Çeltik üretiminde birinci sıradayız. Ayçiçeği üretiminde 3'ncü, buğday üretiminde ise 7'ci, kişi başına üretilen tarımsal gelirde Türkiye'de 2'nci sıradayız" dedi.

Edirne'de Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü desteğiyle alternatif üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve kent tarımının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Örtü Altı Üretim Alanlarının Revizyonu Projesi' düzenlenen toplantıyla hayata geçti. Tarım İl Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen programda üreticilere Örtü Altı Üretim Alanlarının Revizyonu Projesi çerçevesinde yüzde 75 hibeli sera naylonu dağıtıldı. İstanbul'un sebze-meyvesinin büyük oranda Antalya ve güney hattından geldiğine değinen Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, il genelinde üretilen her türlü sebze ve meyvenin İstanbul pazarında fiyat açısından alıcısını rahat bulabileceğini aktardı.

"Örtü altı tarımının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz"

Örtü altı tarımının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerinin altını çizen Vali Kırbıyık, Edirne'nin İstanbul'a yakınlığının büyük avantaj sağladığına değindi. İstanbul'un sebze meyvesinin büyük oranda Antalya ve güney hattından geldiğini vurgulayan Vali Kırbıyık, Edirne'nin İstanbul'a birkaç saatlik mesafede olması sebebiyle kentte üretilecek her türlü sebze ve meyvenin İstanbul pazarında fiyat açısından alıcısını rahat bulabileceğini ve bunun bir avantaj olduğunu ifade etti.

"Edirne tarımsal gelirde Türkiye'de ikincisi"

Edirne'nin tarım şehri olduğunu söyleyen Edirne Valisi Kırbıyık, "Çeltik üretiminde yüzde 45'ini tek başına üreten ve bu konuda birinci sıradayız. Ayçiçeği üretiminde 3. sırada, buğday üretiminde ise 7. sıradayız. Kişi başına üretilen tarımsal gelir bakımından TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2. sıradayız. Vatandaşlarımızın gelir bakımından geçim kaynağı olan en önemli alanın tarım alanı olduğunu görüyoruz. Tarımın gelişmesi için her türlü çabayı ve projeyi desteklemek gibi sorumluluğumuz ve vizyonumuz var. Bizim en büyük avantajlarımızdan bir tanesi de tüm tarım arazilerimizin neredeyse ekilebilir halde olmasıdır" şeklinde açıklamada bulundu. Sulanabilir tarım arazisi miktarını arttırma konusunda sorumlulukları olduğunu söyleyen Vali Kırbıyık, bu konudaki yatırımların devam ettiğine değindi. Uzun yıllardan sonra Özel İdarenin bütçesine 25 milyon Türk lirası kadar ödenek konulduğunu belirten Vali Kırbıyık, 14 ayrı kırsal yerleşim sahasında tarımsal sulama alt yapısını yenilediklerini ve yaklaşık 25 bin dönüme yakın araziyi de bu vesileyle sulamaya açmayı planladıklarını ifade etti.

"Edirne genelinde 306 örtü altı işletmemiz mevcut"

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü desteğiyle bu yıl 8 proje hazırladıklarını söyleyen Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, hazırlanan alternatif üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve yine kent tarımı projesi çerçevesinde hazırladıkları örtü altı üretim alanlarının revizyonu projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Edirne genelinde 306 örtü altı işletme bulunduğunu aktaran Bayazıt, domates, salatalık, biber, patlıcan, taze fasulye, marul ve maydanoz gibi ürünler olmak üzere toplam 70 bin metrekare alanda sera altında üretim yapıldığını hatırlattı.

"Edirne'de hayata geçirilen örtü altı projeden 81 üretici faydalanacak"

Üreticiler adına konuşan Münire Güler, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık başta olmak üzere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederek daha fazla üretim yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Kırbıyık ve beraberindekiler, Karaağaç Mahallesi'nde üretilen örtü altı tarım ürünlerinin bulunduğu stantları dolaşılarak bilgi aldı. Daha sonra 81 üreticiye yüzde 75 hibeli sera naylonu dağıtıldı. - EDİRNE