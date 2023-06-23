Edirne'de Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyen yerli ve yabancı vatandaşlar ile memleket hasretiyle Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturuyor. Alışveriş için kentteki Osmanlı mirası Tarihi Alipaşa Çarşısı ve diğer çarşıları tercih eden vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürüyor.

- Edirne'deki tarihi çarşılarda ' Kurban Bayramı' hareketliliği başladı

EDİRNE - Edirne'de Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyen yerli ve yabancı vatandaşlar ile memleket hasretiyle Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturuyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş telaşına başladı. Alışveriş için kentteki Osmanlı mirası Tarihi Alipaşa Çarşısı ve diğer çarşıları tercih eden vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürüyor. En güzel ürünleri sipariş vererek tezgahlarını bayrama hazırlayan esnaf ise, müşterilere kaliteli hizmet sunmak için gecesini gündüzüne katıyor.

Sıcak havaya rağmen doğal serinlik hissi ve ferahlık veren Tarihi Alipaşa Çarşısı, özellikle turistlerin gözde alışveriş mekanlarından birisi olarak yer alıyor.

6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın buruk geçirdiklerini hatırlatan Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tarihi çarşılarda bayram hareketliliğinin başladığını ve herkesin az da olsa bir şeyler almaya çalıştığını aktardı. Yurt dışında yaşayan ve Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin de ülkeye giriş yapmaya başladığına değinen Sanış, mevsim itibariyle piyasaların hareketlenmeye başladığını söyledi.

"Bayram hareketliliği başladı"

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldığını aktaran Tarihi Alipaşa Çarşısı esnafı Ahmet Tatlıses, yerli ve yabancı vatandaşların yanı sıra bayramı Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin de alışverişlerini Edirne'den yaptığını ve bir hareketlilik yaşanmaya başladığını söyledi. Kurban Bayramı'nın Edirne'ye ve İslam alemine hayırlı olmasını dileyen Tatlıses, "Her günümüzün bayram geçmesi, bayram lezzetinde geçmesiyle bütün insanların birbirine kucaklaşmasını diliyorum.Bu arada 6 Şubat depreminde mağdur olan depremzede kardeşlerimizin de Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Alışverişlerin son güne doğru daha da artmasını beklediklerini ifade eden Tatlıses, herkese iyi alışverişler diledi.

"Yoğunluğun son gün artmasını bekliyoruz"

Yaz sezonu ve Kurban Bayramı dolayısıyla piyasaların hareketlenmeye başladığını söyleyen Tarihi Alipaşa Çarşısı esnafı Emin Özbostan, memleket hasreti ile Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerin de kente uğrayıp alışveriş yapmasının esnafı sevindirdiğini belirtti.

Bayram hareketliliğinin başladığını söyleyen Özbostan, son günler daha da hareketlenmesini beklediklerini ifade etti.Kapıkule ve diğer gümrük kapılarından giriş yapan gurbetçilerin kente uğramadan gitmediğini söyleyen Özbostan, "Edirne'mizin gastronomi ürünlerinden tatmak istiyorlar. Özellikle ciğer yemek istiyorlar. Giderken de yurt dışından gelirken de uğruyorlar. Hem yemek yiyorlar, hem alışveriş yapıyorlar bu da bizi sevindiriyor" ifadelerine yer verdi.

Bayram alışverişi için Yunanistan'dan gelen Necla Çolakhasan, Tarihi çarşıyı çok beğendiklerini ve kızı ile birlikte hem gezip, hem de bayram alışverişi yaptıklarını söyledi.