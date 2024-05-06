Edirne'deki sınır kapılarında yolcu trafiği arttı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yolcu trafiğinin geçen yıla göre yüzde 15 arttığını söyledi.

Vali Sezer, Valilik Toplantı Salonu'nda, asayiş olaylarına yönelik düzenlediği toplantıda, sınır kapılarında yoğun araç ve yolcu girişi olduğunu ifade etti.

Sınır kapılarındaki trafiğin, ticaretten asayişe kadar pek çok konuyu ilgilendirdiğinin altını çizen Sezer, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Yılbaşından bu yana yolcu trafiğinin her geçen gün arttığına işaret eden Sezer, "Geçen yılın ilk dört ayına göre bu sene yolcu trafiğinde yüzde 15 artış var. Geçen yıl 3 milyon 268 bin yolcu giriş çıkışı söz konusuyken bu sene 3 milyon 758 bin 912 yolcu kapıları kullandı. Sınır kapılarından günlük ortalama 31 bin yolcu giriş çıkış yapıyor. Nisan ayında bu ortalama biraz yükseldi. Nisan ayında toplamda 1 milyon 141 bin 600 yolcu giriş çıkışı var, günlük ise 38 bin yolcu giriş çıkış yapmış." diye konuştu.

Sezer, yolcu sayıları yanı sıra araç trafiğine de değindi.

Sınır kapılarındaki araç trafiğinin arttığına işaret eden Sezer, "Geçen yılın ilk dört ayında 1 milyon 395 bin araç giriş çıkış yaparken bu yıl aynı dönemde 1 milyon 534 bin 753 araç giriş çıkışı söz konusu. Bu yıl günlük ortalama 12 bin 600 araç giriş çıkışı olmuş. Bu sayı nisanda artış gösterdi. Nisan ayında bu sayı 13 bin 920 oldu." ifadelerini kullandı.