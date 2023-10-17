Edirne'de Yeni Ekmeklik Buğday Çeşitleri Geliştirildi

Edirne'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan ıslah çalışmaları sonucunda yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı 'Toprak' ve 'Değirmen' adlı ekmeklik buğday çeşitleri geliştirildi. Bu yeni çeşitler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil edildi ve üreticiler tarafından olumlu geri dönüşler alındı.

Edirne'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce ıslah çalışmaları kapsamında yüksek verimiyle öne çıkan, kış şartlarına ve hastalıklara dayanıklı "Toprak" ve "Değirmen" adı verilen ekmeklik buğday çeşitleri geliştirildi.

Enstitü öncülüğünde üretici kooperatifi Trakya Birlik ile yürütülen proje kapsamında melezleme yöntemiyle iki ekmeklik yeni buğday çeşidi üretildi.

Yeni çeşitler Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce tescil edildi.

Enstitü'nün deneme bahçesinde ekimi yapılan her iki çeşidin soğuğa ve hastalıklara toleranslı olduğu belirlendi, üreticiler tarafından yapılan deneme ekimlerinde de olumlu geri dönüşler yapıldı.

Sağlam sap yapılarıyla yatmalara karşı dayanıklı duran yeni çeşitler, yüksek verimiyle ön plana çıktı. Yapılan deneme ekimlerinde dönüm başına 700 kilogramın üzerinde buğday alındı.

Üretim alanları genişleyecek

Enstitü'nün Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Dr. İrfan Öztürk, AA muhabirine üreticilerin talep ve ihtiyaçlarına göre yeni çeşitler geliştirildiğini söyledi.

Yeni çeşitlerin ekim alanlarının gelecek yıllarda artacağını belirten Öztürk, "Toprak ve Değirmen adını verdiğimiz, hastalıklara dayanıklı, verim ve kalitede öne çıkan iki yeni ekmeklik buğday çeşidimiz tescil oldu." dedi.

Öztürk, tohum ıslah çalışmalarının uzun soluklu süreçler olduğunu ve pek çok faktörün göz önüne alındığına işaret etti.

"Dönüm başına 700 kilogramın üzerinde verimler elde edildi"

Küresel iklim değişikliği nedeniyle zaman zaman kuraklık zaman zaman da aşırı yağış ve değişken sıcaklık değerlerinin görüldüğünü anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Hava koşulları bitkinin farklı gelişim dönemleri için çok önemli. Bu her iki çeşidi değerlendirdiğimizde hem toprak yapısına hem iklim koşullarına toleransı iyi düzeyde. Verim potansiyeli bölgemizdeki diğer çeşitlerle kıyaslandığında çok yüksek düzeylere ulaşıyor. Tescil denemelerinde bunu gördük. Dönüm başına 700 kilogramın üzerinde verimler elde edildi. Deneme ve üretim koşullarında yüksek düzeylerde verim alındı. Üreticilerden de bunun dönüşlerini aldık.

Unlu mamullerdeki kalite değerlerini dikkate aldığımızda bu iki çeşidimiz Toprak Mahsulleri Ofisinin kalite açısından en yüksek alım değerleriyle eş değer durumda. Hastalık ve zararlılara karşı çok dayanıklı. Deneme süreçlerinde hastalıkların yüksek olduğu dönemlerde dahi kimyasal ilaç kullanımını gerektirmeyecek toleransa sahip olduğunu gördük."

"Amacımız yerli ve milli çeşitleri ülke çapında yaygınlaştırmak"

Trakya Birlik Tohum Islah Üretim Sanayi ve Pazarlama Şirketinde araştırma ve geliştirme sorumlusu olarak görev yapan Göksel Evci de Enstitü'yle ortak çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Geliştirme süreci enstitü tarafından yapılan tohumların üretiminin Trakya Birlik tarafından yapıldığını dile getiren Evci, "Bu çeşitler denemelerde çok iyi performans gösterdi. Amacımız yerli ve milli çeşitleri ülke çapında yaygınlaştırmak. Belki de ileride yurt dışına ihracatları yapılacak. Çeşitlerin tescil sürecinde çeşitli bölgelerde çiftçilerimiz tarafından ekildi. Soğuklara iyi dayandığı, kuraklığa karşı güçlü durduğu ve kalitesinin iyi olduğu görüldü. Üreticilerimizden güzel talepler geliyor." diye konuştu.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek de Enstitü'de bugüne kadar 25 ekmeklik buğday çeşidi geliştirildiğini belirtti.

Islah çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Tülek, yeni çeşitlerin pek çok önemli özelliğiyle ön plana çıktığını kaydetti.