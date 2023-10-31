Edirne'de Yasak Midye Operasyonu

Edirne'de yapılan denetimlerde, toplanması ve satışı yasak olan 800 kilogram kum midyesi ele geçirildi. Yakalanan kişiye yüksek miktarda para cezası kesildi ve canlı midyeler denize bırakıldı.

Edirne'de toplanması ve satışı yasak olan 800 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri kontrol ekipleri 23-27 Ekim tarihlerinde 183 denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 800 kilogram canlı midyeyi yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan kişiye 331 bin 289 lira para cezası kesildi.

Canlı midyeler, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.

Yasa dışı su ürünleri avcılığının engellenmesi amacıyla denetimler sürüyor.