Edirne'de yağışlar ayçiçeği üreticisini sevindirdi

Edirne'de etkili olan yağışlar, ayçiçeği üretimini destekledi. Yağışların bitkinin gelişimini hızlandırdığı belirtilirken, üreticilerin verimli bir tarım sezonu geçireceği öngörülüyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de etkili olan yağışlar, bitkinin gelişimini destekledi.

Tohum ekim dönemi ve ardından gelen yağışlarla gelişim gösteren ayçiçekleri üreticinin yüzünü güldürdü.

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, AA muhabirine kent genelinde bereketli yağışların olduğunu söyledi.

Yağışların başta ayçiçeği olmak üzere ekili ürünlere iyi geldiğine dikkati çeken Öztürk, verimli bir tarım sezonu temennisinde bulundu.

Kuraklık riskinin ortadan kalktığını belirten Öztürk, "Yağışlı bir tarım sezonu geçiriyoruz. Bu durum ürünlerin rekoltesini ciddi anlamda etkileyecektir. Hasadı yaklaşan buğday ve arpadan iyi verimler bekliyoruz. Ayçiçeğinde de zamanında yağışları almaya devam edersek inşallah güzel bir verim alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya ise yağışların faydalı olduğunu dile getirdi.

Yağışların bitkinin gelişimini hızlandırdığını ifade eden Kaya, "Yağışlar ilaç gibi geldi. Kış döneminde yağışlar olmadığı için toprakta yeterli nem yoktu. Artık toprak da suya doydu. Son yağışlar ayçiçeklerini çiçeklenme dönemine kadar götürür." dedi.