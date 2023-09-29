Edirne'de Üreticilere Hibeli Kanola Tohumu Dağıtıldı

Edirne'de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen tohum dağıtım töreninde, üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu verildi. Bir üretici, tohumların dağıtımında geç kalındığını ifade etti. Edirne Valisi ve diğer yetkililer, üreticilerin zamanında desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye kanola üretiminde 1'inci sırada yer alan Edirne'de, üreticilere devlet destekli yüzde 75 hibeli kanola tohumu verildi. Düzenlenen tohum dağıtım töreninde bir üretici Edirne Valisi Yunus Sezer'e yüzde 75 hibeli tohumların dağıtımında geç kalındığını ifade etti.

Edirne'de Tarım ve Orman Müdürlüğünce 'Edirne'nin Sarı Çiçeği Kanola Projesi' kapsamında il genelinde 287 üreticiye 21 bin 436 dekar alanda ekilmek üzere 1 bin 40 paket hibrit kanola tohumu verildiği açıklandı. Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyünde bugün düzenlenen tohum dağıtım töreninde Edirne Valisi Yunus Sezer üreticilerle sohbet etti. Bir üretici, Vali Sezer'e tohum desteğinin güzel olduğunu fakat tohum dağıtımında geç kalındığını kaydetti. Üretici, Vali Sezer'e "Çok geç oluyor. Eylül'ün 10'nunda kanola ekimi başlar. Şu anda da ekiliyor ama Kasım, Aralık ayında verimli büyüklüğe gelmesi için buraları soğuk olduğu için donma tehlikesi oluyor. Önemli olan yağmurlardan sonra çıkması" ifadelerini kullandı. Vali Sezer de üreticinin sözlerini dikkate alarak Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt'a üreticilerin zamanında desteklenmesi gerektiğini belirterek "Ben ödenek veririm sana. Önemli bir şey bunu destekleyelim" dedi.

"ÖDENEK DE BÜTÇE DE BULURUZ"

Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Buradan da bir karar alalım. Çiftçilerimizden kim üretmek istiyorsa kanolayı biz şu an ne kadar veriyorsak önümüzdeki sene kim ne kadar ekmek istiyorsa, biz ekonomik olarak destekleyelim. Ekilmeyen alanımız kalmasın. Tohum desteğini 2-3 katına çıkartalım. Bununla ilgili bütçemizi ayarlayalım. Milli ve yerli tohumumuz çok önemli. Bunu da destekleyelim. 3-4 katına kadar destekleyelim. Bizim çıkış yolumuz, en iyi bildiğimiz iş tarım. Tarımla ilgili olarak hem makine hem tohum olarak hangi destekler gerekiyorsa verilmesi kanaatindeyiz. Bununla ilgili olarak da ödenek de bütçe de buluruz."

"TOPRAKLARIMIZI SUYLA BULUŞTURACAĞIZ"

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, şunları kaydetti:

"Mutlaka bu Çömlek Köy Barajını yapacağız dedim. Temelini atmak birinci dönemimizde nasip olmadı ama çok şükür ihalesini yaptık, sonucunu bekliyoruz. İnşallah topraklarımızı suyla buluşturacağız ve çalışkan üreticimiz de daha çok üretecekler. Verimin 3-4 kat arttığını, alternatif ürünlerin üretildiğini hayvancılığın bu bölgede ciddi şekilde yapılıyor. Hayvancılığın sulu tarıma bağlı olduğunu biliyoruz. Ülkemizin gıda ihtiyacını, güvenliğini sağlamak için de gece gündüz çalışıyoruz."

"21 BİN 436 DEKAR ALANDA TOPRAKLA BULUŞACAK"

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt ise konuşmasında, "Projemiz kapsamında tam 287 üreticimiz bu projeden faydalanacaklar. 287 üreticimizin de 97'si Lalapaşa ilçemizden… Hanlıyenice Köyümüzde de 11 üreticimiz bu projeden faydalanacak. Tam bin 40 adet yüzde 75 hibeli kanola tohumlarını dağıtacağız. ve bin 40 adet paket tohumlar toplamda 21 bin 436 dekar alanda toprakla buluşacak" diye konuştu.