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Edirne'de Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi

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Edirne'de polis ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasıyla denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kış lastiği olmayan bir ticari taksi sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Edirne'de kış lastiği olmayan ticari taksi sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Kış lastiği taktırmayan sürücülere cezai işlem uygulandı

Uygulama başladı: Kış lastiği taktırmayan sürücüler cezai işlemden kaçamadı

EDİRNE - Edirne'de polis ekiplerince, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlaması dolayısıyla denetim gerçekleştirildi. 40 aracın kontrol edildiği denetimlerde kış lastiği olmayan ticari taksi sürücüsüne 2 bin 568 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

Türkiye genelinde 1 Aralık tarihinden itibaren zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla, Edirne'de de polis ekipleri harekete geçti. Araçları tek tek durdurarak denetim yapan polis ekipleri, sürücüleri kış lastiğinin önemi hakkında bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, araçların lastik diş derinliklerini aparatla ölçtü. Ekipler, aracında kış lastiği bulunan sürücülere teşekkür ederken, lastik değişimi yaptırmayanlara ise cezai işlem uygulandı.

Şoförler uygulamadan memnun olduklarını herkesin mevsime göre araçlarını donatmasının trafik güvenliği açısından önemine değindi.

Araçların lastik derinliklerinin 4 mm olması gerektiğini belirten Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Şehir içi Denetlemeden sorumlu Grup Amiri Baş polis Mesut Arslan, 1 Aralık itibariyle kış lastiği uygulamalarına başladıklarını ve 1 Nisan tarihine kadar belli aralıklarla devam edeceklerini aktardı.

Lastik ölçme kumpasında gösterildiği üzere kanuni sınırın 1.6 mm olması gerektiğini aktaran Arslan, 3 mm olan yaz lastiği, 4 mm olan ise kış lastiği olarak belirlendiğini söyledi.

Kamyon, otobüs, ticari taksiler üzerinde zorunlu tutulsa uygulama esnasında vatandaşlara kendi araçlarına da kış lastiği taktırmaları yönünde tavsiyelerde bulunduklarını belirten Arslan, kış lastiğinin önemine dikkat çekti.

40 aracın kontrol edildiği denetimlerde 1 ticari taksiye 2 bin 568 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerde genel olarak kış lastiği takıldığı ve lastik derinliğinin 4 mm üzerinde olduğu görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tebliğine göre 1 Aralık-1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Edirne Trafik 3. Sayfa Ekonomi Haberler

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