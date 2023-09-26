Edirne'de Tavuk Dönerciler Zor Günler Geçiriyor

Edirne'de genel giderleri artan tavuk dönerciler zor günler geçiriyor. Tavuk dönerci Furkan Ali İnce, 'Durumlar kötüye gidiyor. Biz de 2 yıldan beri sürdürmekte olduğumuz döner işletmeciliğimizi cuma günü sonlandırıyoruz' dedi. Esnaf Orkun Sezer ise, 'Bize zam geldikçe biz de yansıtmak zorunda kalıyoruz. Bu nereye kadar devam edecek? Döner ekmek 100 lira olacak, o günleri göreceğiz büyük ihtimal' diye konuştu.

Edirne'de genel giderleri artan tavuk dönerciler zor günler geçiriyor. Tavuk dönerci Furkan Ali İnce, "Durumlar kötüye gidiyor. Biz de 2 yıldan beri sürdürmekte olduğumuz döner işletmeciliğimizi cuma günü sonlandırıyoruz" dedi. Esnaf Orkun Sezer ise, "Bize zam geldikçe biz de yansıtmak zorunda kalıyoruz. Bu nereye kadar devam edecek? Döner ekmek 100 lira olacak, o günleri göreceğiz büyük ihtimal" diye konuştu.

Edirne'de yarım ekmek tavuk dönerin satış fiyatı 40 ile 45 lira arasında değişiyor. Bazı esnaflar tavuk etine gelen zamlar ve genel giderlerin artması nedeniyle tavuk döner satış fiyatına pazartesi gününden itibaren zam yapmayı planlıyor. Bazı esnaflar ise tavuk döner satışından para kazanamadığı gerekçesiyle dükkanını kapatma hazırlıklarına başladı.

"2 LAVAŞ BİR AYRAN 110-120 TL"

Esnaf Doğukan İnce, "Ekonominin bozuk olması demek halkın zor durumda olması demek. Halk zor durumdayken ben ilkokul, ortaokuldayken 1.5, 2 liraya yiyebildiğimiz döner, 5 lira harçlıkla 2 döner bir ayran yerken burada 2 lavaş bir ayran 110-120 TL. Bunu da aya vurduğumuz zaman bir baba bir çocuğuna 2-3 bin TL sadece öğle yemeği parası vermek zorunda kalıyor. Bu da tabii ki 11 bin lira asgari ücretle çok zor bir şey" dedi.

"İŞLETMECİLİĞİMİZİ CUMA GÜNÜ SONLANDIRIYORUZ"

Esnaf Furkan Ali İnce ise şunları söyledi:

"7 yaşından beri ticaretle uğraşıyorum. 20 seneden beri ilk defa gelişen bu sıkıntılar dolayı yaşam şartlarının zorlaşması ve alım gücünün düşmesiyle alakalı bizim ürünleri aldığımız fiyata eski kar marjıyla satamadığımız için sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii eskiden kiramızı, personel maaşlarını, genel giderleri, vergileri herşeyi ödeyebilyorduk ama esnaf sadece yaşam şartlarını sürdürüyor, kirasını ödüyor. Vergisini, devlete ait ödemelerini yapmakta zorlanıyor. Bu da esnafı git gide batırmaya yönelik gidiyor ama farkına varmıyor ilk etapta. Bir, iki yıl geçtikten sonra esnaf farkına varıyor, borçların büyümesiyle beraber ama durumlar kötüye gidiyor. Biz de 2 yıldan beri sürdürmekte olduğumuz döner işletmeciliğimizi cuma günü sonlandırıyoruz."

"DÖNER EKMEK 100 LİRA OLACAK, O GÜNLERİ GÖRECEĞİZ"

Esnaf Orkun Sezer de, "Pazartesi günü zam düşünüyoruz. Şu an 43 lira, en son tavuk fiyatı iki kere daha zamlandı 10-15 lira falan. '100 liraya kadar bulacak' deniyor. 'Yılbaşına kadar 100 lirayı geçer' diyorlar. Yaklaşık 47 lira yapmayı düşünüyoruz da normalde ederi 50-55 lira olabilir ekmek arası. Bize zam geldikçe biz de yansıtmak zorunda kalıyoruz. Bu nereye kadar devam edecek? Döner ekmek 100 lira olacak, o günleri göreceğiz büyük ihtimal" diye konuştu.