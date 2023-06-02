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Edirne'de Tava Ciğercilerine Yüzde 33 Zam

Edirne'de Tava Ciğercilerine Yüzde 33 Zam

Ekonomi Haberleri

Edirne'ye gelenlerin tadına bakmadan şehirden ayrılmadığı tava ciğerinin tavan fiyatına yüzde 33 zam yapılarak 160 lira oldu. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin aldığı karara göre, ciğerin porsiyon fiyatı 140 ila 160 lira arasında değişen fiyatlarda satılmaya başlandı.

Edirne'ye gelenlerin tadına bakmadan şehirden ayrılmadığı tava ciğerinin tavan fiyatına yüzde 33 zam yapılarak 160 lira oldu. Beş ay önce 25 Ocak 2023 tarihinde fiyatı 160 TL'ye yükseltildi.

Gastronomi turizminin başlıca ürünlerinden olan coğrafi işaretli Edirne'nin meşhur tava ciğerine de tavan fiyata yüzde 33 zam geldi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin aldığı karara göre, ciğerin porsiyon fiyatı 140 ila 160 lira arasında değişen fiyatlarda satılmaya başlandı.

En son 5 ay önce zam yapıldığını ifade eden bazı tava ciğer ustaları, fiyatları yüksek tutarak vatandaşları zorlamanın anlamının olmadığını belirterek, olanı da düşürmek gerektiğini söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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