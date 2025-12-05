Edirne'de polis eşleri tek yürek oldu, tüm ürünler tükendi

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi tarafından emniyet mensuplarının ailelerinin eğitim, sağlık, sosyal destek ve diğer ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla destek panayırı düzenlendi.

Edirne'de Keleiçi Polis Parkı'nda düzenlenen destek panayırı yoğun ilgi gördü ve tüm ürünler kısa sürede tükendi. Günler öncesinden bir araya gelerek hazırlık yapan polis eşleri, el emeği göz nuru ürünlerini düzenlenen panayırda görücüye çıkardı. Poğaça, börek, sarma, lokma, gözleme, pasta gibi çeşitli ürünlerin yanı sıra temel gıda malzemeleri, elektronik eşyalar, tekstil ve zücaciye ürünleri de uygun fiyatlarla satışa sunuldu.

Panayırda bulunan stantları ziyaret eden Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve Eşi Polis Eşleri Derneği Edirne Şube Başkanı Canan Ayhan, hem alışveriş yaptı hem de emek veren polislere ve eşlerine teşekkür etti.

Panayırın açılışı şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra günün anla m ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Panayırın açılışında konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, polislik mesleğinin zorluklarına dikkat çekerek emniyet mensupları kadar onların ailelerinin de büyük fedakarlık gösterdiğini vurguladı.

"Bu etkinlik de bu birlik ve dayanışmanın bir sonucudur"

Teşkilatın gücünün, sahada görev yapan personelin kararlılığı kadar ailelerinin desteğinden de geldiğini söyleyen İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, "Polis eşlerimizin sabrı, emeği ve özverisi, teşkilat mensuplarımızın görevlerini daha motive, daha sağlıklı ve daha etkin şekilde sürdürebilmelerine büyük katkı sağlamaktadır. Düzenlenen bu etkinlik de birlik ve dayanışmanın bir sonucudur. Bizler, bu büyük ailenin bir parçası olarak hem teşkilat mensuplarımızla hem de Edirne halkımızla olan bağımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ayhan, etkinlikten elde edilecek gelirlerin Polis Eşleri Derneği'nin personele yönelik yürüttüğü sağlık giderlerine katkı sağlama, personelin çocuklarına öğrenci burs desteği gibi faaliyetlerde kullanılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından şehit ailelerinin de katılımıyla kurdele kesilerek panayırın açılışı yapıldı. Açılışa katılan Edirne Valisi Yunus Sezer ve Eşi Canan Sezer, Jandarma Komutanı Kasım Ermiş, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar stantları dolaşarak yaptıkları alışverişlerle destek oldu.

Programda konser veren Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Morİz Ritim Grubu'nun gösterisi de ilgiyle izlenerek telefonlara kaydedildi. Katılımcılar ve vatandaşlar hem alışveriş yaptı hem de müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. - EDİRNE