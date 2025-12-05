Haberler

Edirne'de polis eşleri tek yürek oldu, tüm ürünler tükendi

Edirne'de polis eşleri tek yürek oldu, tüm ürünler tükendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi tarafından emniyet mensuplarının ailelerinin eğitim, sağlık, sosyal destek ve diğer ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla destek panayırı düzenlendi.

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi tarafından emniyet mensuplarının ailelerinin eğitim, sağlık, sosyal destek ve diğer ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla destek panayırı düzenlendi.

Edirne'de Keleiçi Polis Parkı'nda düzenlenen destek panayırı yoğun ilgi gördü ve tüm ürünler kısa sürede tükendi. Günler öncesinden bir araya gelerek hazırlık yapan polis eşleri, el emeği göz nuru ürünlerini düzenlenen panayırda görücüye çıkardı. Poğaça, börek, sarma, lokma, gözleme, pasta gibi çeşitli ürünlerin yanı sıra temel gıda malzemeleri, elektronik eşyalar, tekstil ve zücaciye ürünleri de uygun fiyatlarla satışa sunuldu.

Panayırda bulunan stantları ziyaret eden Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve Eşi Polis Eşleri Derneği Edirne Şube Başkanı Canan Ayhan, hem alışveriş yaptı hem de emek veren polislere ve eşlerine teşekkür etti.

Panayırın açılışı şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra günün anla m ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Panayırın açılışında konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, polislik mesleğinin zorluklarına dikkat çekerek emniyet mensupları kadar onların ailelerinin de büyük fedakarlık gösterdiğini vurguladı.

"Bu etkinlik de bu birlik ve dayanışmanın bir sonucudur"

Teşkilatın gücünün, sahada görev yapan personelin kararlılığı kadar ailelerinin desteğinden de geldiğini söyleyen İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, "Polis eşlerimizin sabrı, emeği ve özverisi, teşkilat mensuplarımızın görevlerini daha motive, daha sağlıklı ve daha etkin şekilde sürdürebilmelerine büyük katkı sağlamaktadır. Düzenlenen bu etkinlik de birlik ve dayanışmanın bir sonucudur. Bizler, bu büyük ailenin bir parçası olarak hem teşkilat mensuplarımızla hem de Edirne halkımızla olan bağımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ayhan, etkinlikten elde edilecek gelirlerin Polis Eşleri Derneği'nin personele yönelik yürüttüğü sağlık giderlerine katkı sağlama, personelin çocuklarına öğrenci burs desteği gibi faaliyetlerde kullanılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından şehit ailelerinin de katılımıyla kurdele kesilerek panayırın açılışı yapıldı. Açılışa katılan Edirne Valisi Yunus Sezer ve Eşi Canan Sezer, Jandarma Komutanı Kasım Ermiş, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar stantları dolaşarak yaptıkları alışverişlerle destek oldu.

Programda konser veren Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Morİz Ritim Grubu'nun gösterisi de ilgiyle izlenerek telefonlara kaydedildi. Katılımcılar ve vatandaşlar hem alışveriş yaptı hem de müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Pes dedirten görüntü: Kamera bile yaptıkları rezilliğe engel olamadı

Pes dedirten görüntü: Kamera bile yaptıkları rezilliğe engel olamadı
Serdar Ortaç'ın son hali hayranlarını kahretti

Son hali hayranlarını kahretti
Terörün başladığı yerde 30 yıl sonra bir ilk

Terörün başladığı yerde 30 yıl sonra bir ilk
Dev firmanın elektrikli aracı kazada ikiye bölündü

Dev firmanın elektrikli aracı ikiye bölündü, dünya ayağa kalktı
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Buse Terim'den birbirinden bomba karelerle aşk ilanı

Buse Terim'den birbirinden bomba karelerle aşk ilanı
Fatih'te iş yerinden çalınan para dolu çelik kasa, Başakşehir'de bulundu

İstanbul'un göbeğinde boş bir arazide bulundu
Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek

Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Türkiye'nin 89 yıllık zeytinyağı markası konkordato ilan etti

89 yıllık dev zeytinyağı markası konkordato ilan etti
Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar ve eşi gözaltında! İşte çok konuşulacak gerekçe
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.