Edirne'de Oto Yıkama Fiyatlarına Tepki

Edirne'de artan oto yıkama fiyatlarına sürücüler tepki gösterdi. Oto yıkama esnafı da artan maliyetlerden dolayı araç yıkama ve temizlik fiyatlarına zam yapmak zorunda olduklarını ifade etti.

Edirne'de artan oto yıkama fiyatlarına sürücüler tepki gösterdi. Oto yıkama esnafı da artan maliyetlerden dolayı araç yıkama ve temizlik fiyatlarına zam yapmak zorunda olduklarını ifade etti.

İç dış oto yıkama fiyatı geçen yıla göre iki kat arttı. Edirne'de oto yıkama fiyatları 150-200 lira arasında değişiyor. Artan fiyatlar nedeniyle sürücüler araçlarının iç ve dış temizliğini kendileri yaptığını söylüyor.

"MÜŞTERİLER FİYATI GENELDE PAHALI BULUYOR"

Oto yıkamacı Hakan Tuna şunları söyledi:

"Geçen yıla göre yüzde yüzün üzerinde artış var. Araba yıkarken 7-8 malzeme kullanıyoruz. Jant temizleyici, cila, deterjan, torbido sütü, lastik parlatıcı, koltuk temizleyici ve ek malzemeler var. Burada artezyen değil şebeke suyu kullanıyoruz. Su da aşağı yukarı 75-80 lira civarı, iş yerlerine gelen. Ayrıca elektrik 2 bin lira ve üstü. Müşteriler fiyatı genelde pahalı buluyor. Bulgaristan, Yunanistan'dan ve gurbetçiler toleranslı davranabiliyorlar. Onlar da tabii ki paralarının değer kazanması yüzünden."

Müşteri Çetin Alçak, ülkede pahalılık olduğunu belirterek, "Sadece yıkamayla kıyaslamamak gerekir. Her şey pahalı, yıkama gün şartlarına göre tamam da her şey pahalı yani" diye konuştu.

"KENDİMİZ YIKIYORUZ"

Aracını kendisi yıkadığını ifade eden Celal Bahtiyar, "Gerçekten çok pahalı, bir iç dış arabanının yıkaması normalde 20 lira olması lazım 150 lira böyle bir şey yok. Çok pahalı, bazı yerlerde 300 lira. Asgari ücretle çalışan bir insan 150 lira para verdiğinde o günü boşa gitti, çöp oldu. Kendimiz yıkıyoruz" dedi.