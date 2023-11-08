Edirne'de Mutfak Eşyalarının Tamiri Yapan Esnaf: Vatandaşlar Yeni Almak Yerine Onarıyor

Edirne'de mutfak eşyalarının tamirini yapan esnaf Muammer Yılmaz, yenisi pahalı olduğu için vatandaşların eskiyen tencerelerini atmayıp bakım onarım yaptırdıklarını söyledi. Yılmaz, "İnsan yeni alamadığından dolayı yine yaptırıyor, yaptırmak zorunda. 400 liralık tencere olmuş 600-1000-1200 lira. Bir takım 250-300 liralık demlik olmuş 1000-1200 lira. Herkes cebindekine göre hareket etmek istiyor" dedi.

Edirneli esnaf Muammer Yılmaz, pahalılıktan dolayı vatandaşların eskiyen ya da yanan tencerelerini atmadığını, parlatıp onarımını yaptırıp kullandıklarını ifade etti. Dükkan masraflarının arttığını dile getiren Yılmaz, esnaf olarak dayanacak gücünün kalmadığını belirtti.

"MÜŞTERİYE FİYAT SÖYLEMEYE KORKUYORUM"

Muammer Yılmaz, şunları söyledi:

"Mutfak eşyası olarak aklınıza ne gelirse; tava, cezve, tencere, demlik bunların kaynak, parlatma, sap tamiri, birçok şeyi olabiliyor. Ben müşteriye fiyat söylemeye korkuyorum. Onlar da haklı, hayat şartları her geçen gün daha daha zora gitmeye başladı. Ben 2-3 ayda bir malzeme alıyorum hep katlayarak 2-3 misli katlayarak gidiyor. Biz de bilmiyoruz ne kadar dayanırız. Bir sene mi dayanırız iki sene mi dayanırız... Bu şartlarda pek gideceğini zannetmiyorum. İnsan yeni alamadığından dolayı yine yaptırıyor, yaptırmak zorunda. 400 liralık tencere olmuş 600-1000-1200 lira. Bir takım 250-300 liralık demlik olmuş 1000-1200 lira. Herkes cebindekine göre hareket etmek istiyor. Bizim de elektrik, malzeme katladı. Biz de mecburen müşteriye yansıtmak zorundayız. Parlatma büyüklüğüne göre değişiyor. 40-60-80 liraya var. Tencere de 60 liradan başlar, iç kısımlarını yaptık mı daha fazla oluyor."