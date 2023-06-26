Edirne'de Kurban Bayramı alışverişi yoğunluk oluşturdu

Edirne'de Kurban Bayramı alışverişi nedeniyle çarşıda yoğunluk oluştu. Bayram alışverişi yapan Edirnelilerin yanı sıra kente gelen yerli ve yabancı turistler de esnafın yüzünü güldürdü. Alışveriş yapan vatandaşlar fiyatların yüksek olduğundan şikayet etti.

Edirne'de Kurban Bayramı alışverişi nedeniyle çarşıda yoğunluk oluştu. Bayram alışverişi yapan Edirnelilerin yanı sıra kente gelen yerli ve yabancı turistler de esnafın yüzünü güldürdü.

Kurban Bayramı arifesine bir gün kala vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Saraçlar Caddesi ve Tarihi Alipaşa Çarşısı'na alışveriş yapmak için akın eden vatandaşlar çarşıda yoğunluk yaşandı.

"BULGAR, YUNAN'LA DÖNMEZ BU ÇARK"

Alipaşa Çarşısı esnafı Semih Ercan, işlerinin iyi olduğunu belirterek, "İşlerimiz iyi, hamdolsun. Yoğunluğumuz var ama paramız bitti. Alışveriş de olacak paramız değerlensin biraz. Bulgar, Yunan her zaman var da iç piyasamız da bize lazım. Sadece Bulgar, Yunan'la dönmez bu çark" dedi.

Bayram için alışveriş yaptığını ifade eden bir vatandaş da fiyatların çok yüksek olduğundan yakındı.