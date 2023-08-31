Edirne'de kırtasiye ürünleri denetimi başladı

EDİRNE'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye ürünleri satan iş yerleri ve marketlerde denetimlere başladı. Özellikle haksız fiyat artışı olup olmadığının araştırıldığı denetimlerde, yerli üretim logolu ve standartlara uygun ürünler de kontrol edildi.

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü, 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitim-öğretim yılı öncesi il genelinde kırtasiye ürünleri satışı yapan iş yerleri ve marketlere yönelik denetim başlattı. Öncelikli olarak fiyat etiketlerinin denetimini yapan ekipler, haksız fiyat artışı olup olmadığını kontrol etti. Ekipler ayrıca işletmelerdeki ürünlerde yerli üretim logosu ve standartlara uygunlukları konusunda da denetimler yaptı.

'KALİTELİ ÜRÜNLER SATMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ'

Denetimlerin gerçekleştirildiği iş yerlerinden kırtasiye sorumlusu Tamer Dillek, "Sürekli olarak etiketlemelerimizi yapıyoruz ve mallarımızı kontrol altında tutuyoruz okullar açılacağı için. Hem vatandaşlar hem de öğrenciler için uygun olan güvenliği alıp satışımızı yapmaya çalışıyoruz. Özellikle çocukların kullanabileceği gibi kaliteli ürünleri satmaya özen gösteriyoruz. En iyi malzemeleri sunmaya çalışıyoruz. İyi malzemeler bu noktada çok önemli. Türk standartlarına uygun, yerli üretim mallarını satıyoruz" dedi.

Denetimlerin kendileri için de çok faydalı olduğunu ifade eden Dillek, "Denetimleri çok olumlu buluyorum. Özellikle yetkililer bizi olumlu yönlendiriyorlar. Bu sayede yapılacak konularda bize yardımcı oldukları için işimiz daha da kolaylaşıyor. Sürekli olarak denetimler gerçekleşiyor, biz de daha düzgün ve düzenli olarak hizmet sunmuş oluyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tüketicilerden CİMER, Haksız Fiyat Artışı Sistemi (HFA) ve benzeri platformlara gelen şikayetlerin değerlendirmeye alınıp sonlandırılarak vatandaşlara bilgi verildiği aktarıldı. (DHA)