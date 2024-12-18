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Edirne'de Kasım Ayında 721 Konut Satışı Gerçekleşti

Edirne'de Kasım Ayında 721 Konut Satışı Gerçekleşti
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Edirne'de 2024 yılı Kasım ayında toplam 721 konut satışı yapıldı. Satışların 216'sı ilk, 505'i ise ikinci el konut olarak kaydedildi. Türkiye genelinde konut satışları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,6 arttı.

Edirne'de 2024 yılı Kasım ayında toplam 721 konut satışı gerçekleştirildi. Bu satışların 216'sı ilk satış, 505'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışlarının yüzde 14,2'sini ipotekli satışlar oluşturdu. Edirne'deki ipotekli konut satışları 94 olarak kaydedildi. Diğer satış türleri ise 627 konutla önemli bir paya sahip oldu.

Türkiye genelinde Kasım ayında konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 oranında artarak 153 bin 14'e ulaştı. İstanbul 26 bin 320 ile en fazla konut satışı yapılan il olarak öne çıkarken, Ankara 14 bin 916 ve İzmir 8 bin 583 ile sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. En az konut satışı yapılan iller ise Bayburt (89), Tunceli (99) ve Hakkari (121) oldu.

Edirne'deki konut satışlarının 216'sı ilk satışlardan oluşurken, 505'inin ise ikinci el konutlar olduğu belirtildi. Türkiye genelinde 153 bin 14 konut satışının 49 bin 274'ü ilk satış olurken, 103 bin 740'ı ikinci el satış olarak kaydedildi. Edirne'de ise toplam satışların büyük bir kısmı ikinci el konutlardan oluştu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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