Edirne'de kalker ocağına karşı açılan dava başladı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyüne ikincisi yapılması planlanan kalker ocağına verilen 'ÇED gerekli değildir' raporunun iptali için köylülerin açtığı dava, Edirne İdare Mahkemesi'nde başladı. Avukat Bülent Kaçar, "Duruşmadan 15 gün sonra biz Edirne İdare Mahkemesi'nin de bu hukuksuz projeye ve Edirne Valiliği'nin bu usul ve yasaya, ÇED yönetmeliğine aykırı verdiği 'ÇED gerekli değildir' kararının iptaline karar vereceğine inanıyoruz" dedi.

Vaysal köyüne ikincisi yapılmak istenen kalker ocağının iptali için köylülerin açtığı dava, bugün Edirne İdare Mahkemesi'nde başladı. Dava sonrası Edirne Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Avukat Bülent Kaçar, mahkemenin hukuksuz projeyi iptal etmesini beklediklerini söyledi.

"DAVAYI KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Bülent Kaçar, şunları söyledi:

"Bugün Vaysal köyünün başındaki kalker ocağı projelerinin ikincisinin duruşması yapıldı, Edirne İdare Mahkemesi'nde… Bilindiği üzere Cantaş Firmasının faaliyetteki ilk ocağının kapasite artışını Edirne İdare Mahkemesi 2022 yılında verdiği kararla iptal etmişti. Bu sefer tamamı ormanlık alanda olan sınıra yakın, su kaynaklarımıza 400 metre mesafedeki alanda açılacak yeni bir kalker ocağına Edirne Valiliği 'ÇED gerekli değildir' kararı verdi. Bu davada da, davamızın haklılığını ortaya koyan bilirkişi heyetinin raporuyla bilime ve hukuka aykırılık kesin olarak tespit edilmiştir ve duruşmadan 15 gün sonra biz Edirne İdare Mahkemesi'nin de bu hukuksuz projeye ve Edirne Valiliği'nin bu usul ve yasaya ÇED yönetmeliğine aykırı verdiği 'ÇED gerekli değildir' kararının iptaline karar vereceğine inanıyoruz. Haklıyız, hukuken bilimsel olarak kazandığımız gibi hukuken de bu davayı kazanacağımıza inanıyoruz.

"ORADAKİ DOĞAL YAŞAMIN ARTIK DEVAMI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Eğer bu projenin çalışmasına başlanılırsa, bilime saygısızlıkları ortaya koyulmuş olacaktır çünkü resmi bir rapor olan bilirkişi raporu ile bu projenin bilime aykırı olduğu ortaya çıkmıştır. Eğer 15 gün içerisinde karar açıklanana kadar bir müdahale olursa gerek Vaysal köylüleri, gerek biz bu konuda en etkin çabaları durdurmak için mücadelemize devam edeceğiz. Bu projeyle 3 bin ton taş taşınacak. Gerek bu taşların çıkarılışı sırasındaki tahribat, oluşan tozuşma ve bu 3 bin tonun her gün 85 kamyonla taşınıyor olması sonucunda ortaya çıkacak olan tozdan kaynaklı oradaki doğal yaşamın artık devamı söz konusu olamaz."

"ORASI EDİRNE'NİN AKCİĞERLERİDİR"

SS Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Karapoyraz, "Biz orada yaşayan insanlar olarak yaşam alanlarımıza, doğaya, canlılara dokunulmaması istiyoruz. Vaysal'ın hatta Edirne'nin en güzel ormanları o bölgededir. Orası Edirne'nin akciğerleridir. Orada çıkan su kaynakları da Ergene Havza'sını beslemektedir" dedi.

Vaysal köyünden İlkgül Kutlu ise "Evimizin duvarları çatlıyor ve evimiz sallanıyor. Hayvanlarımız, insanlarımız, için açılmamasını istiyoruz" diye konuştu.