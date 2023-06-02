Edirne'de Jeotermal Kaynak Arama Sahası İhale Edilecek

Edirne İl Özel İdaresi, Hıdırağa köyü sınırlarında bulunan jeotermal kaynak arama sahası için ihale düzenleyeceğini duyurdu. Muhammen bedeli 2 milyon 500 bin lira olan toplam 4 bin 600 hektarlık sahanın ihalesi 15 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Edirne'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Edirne İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Edirne'nin merkez ilçesi Hıdırağa köyü sınırlarında bulunan jeotermal kaynak arama sahası, kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedeli 2 milyon 500 bin lira olan toplam 4 bin 600 hektarlık jeotermal kaynak arama sahasının ihalesi, 15 Haziran Perşembe saat 11.00'de Edirne İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.