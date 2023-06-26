Edirne'de Hasat Sezonunun İlk Ürünü Kanola Satışa Sunuldu
Ekonomi Haberleri
Edirne Ticaret Borsasında (ETB) Azatlı köyünden Remzi Kayan'a ait 3,5 ton kanola, bir tarım şirketi tarafından kilogramı 12 liradan satın alındı. ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, üretici Kayan'ı tebrik edip günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.
Edirne'de hasat sezonunun ilk ürünü kanola Edirne Ticaret Borsasında (ETB) satışa sunuldu.
Borsada yapılan açıklamaya göre, elektronik satış salonunda Azatlı köyünden Remzi Kayan'a ait 3,5 ton kanola, bir tarım şirketi tarafından kilogramı 12 liradan satın alındı.
ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, üretici Kayan'ı tebrik edip günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.
Kurban, yeni hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi