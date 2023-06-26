Edirne'de Hasat Sezonunun İlk Ürünü Kanola Satışa Sunuldu

Edirne Ticaret Borsasında (ETB) Azatlı köyünden Remzi Kayan'a ait 3,5 ton kanola, bir tarım şirketi tarafından kilogramı 12 liradan satın alındı. ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, üretici Kayan'ı tebrik edip günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.