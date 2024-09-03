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Edirne'de Gurbetçi Girişinde Rekor Kırıldı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır kapılarında gurbetçi döneminde rekor kırıldığını açıkladı. 4 milyondan fazla gurbetçinin giriş çıkış yaptığını açıklayan Sezer, geçen yıla göre Türkiye'ye giriş yapan gurbetçi sayısında artış yaşandığına vurgu yaptı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır kapılarında gurbetçi döneminde rekor kırıldığını açıkladı. 4 milyondan fazla gurbetçinin giriş çıkış yaptığını açıklayan Sezer, geçen yıla göre Türkiye'ye giriş yapan gurbetçi sayısında artış yaşandığına vurgu yaptı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçi sezonunda yaşanan yoğunluğa dair açıklamalarda bulundu. Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yaz tatilini anavatan Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin baba ocaklarına geldiğini söyleyen Sezer, bu sene gurbetçilerin gelişinde yüzde 4 artış yaşandığını ifade etti.

"Tüm zamanların giriş rekoru kırıldı"

14 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 9 bin 628 binek araç ve 40 bin 593 yolcu ile tüm zamanların giriş rekorunun kırıldığını açıklayan Vali Sezer, Edirne'deki tüm sınır kapılarında aynı gün tüm zamanların giriş rekorunun kırıldığını belirterek, 15 bin 553 binek araç ile 57 bin yolcunun Türkiye'ye giriş yaptığını vurguladı.

"4 milyon 330 bin 25 gurbetçi Türkiye'ye giriş yaptı"

Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu giriş ve çıkışlarında yüzde 4 artış yaşandığını açıklayan Sezer, 22 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında Edirne'de bulunan sınır kapılarından 4 milyon 330 bin 25 gurbetçinin Türkiye'ye giriş yaptığına değindi.

"8 ayda 10 milyon vatandaş giriş çıkış yaptı"

Sezer, ayrıca 1 Ocak-31 Ağustos tarihileri arasında Edirne'deki sınır kapılarından toplam 3 milyon 662 bin 855 araç ile 10 milyon 10 bin 253 kişinin giriş çıkış yaptığını açıkladı.

Yıllık izinlerini anavatan Türkiye'de geçirip çalıştıkları ülkelere dönüş yolunda hüzünlendiklerini belirten gurbetçiler, Türkiye'nin kıymetinin bilinmesi çağrısında bulundu. Baba ocağı Türkiye'den ayrıldıkları için dönüş yolculuklarının buruk geçtiğini anlatan gurbetçiler, gelecek senenin hayalini şimdiden kurmaya başladıklarını ve kalplerinin bir yanını Türkiye'de bıraktıklarını söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yunus Sezer Türkiye Ekonomi Güncel edirne

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