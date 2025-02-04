Edirne'de Gübre Denetim Seferberliği Başlatıldı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit gübrelerin piyasaya arzını önlemek amacıyla gübre satışı yapan bayilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik üç hafta sürecek yoğun denetim süreci başlatıldığını duyurmasının ardından harekete geçen ekipler, denetimlerini arttırdı.

Gübre kullanımının yoğun olduğu ilkbahar dönemi öncesinde fahiş fiyatlı satışın önüne geçilmesi için düğmeye basıldı. Bakan Yumaklı talimat verdi, ekipler denetimlerini arttırdı. Bu çerçevede Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini sağlamak ve piyasada taklit ve tağşiş ürünlerin satışını engellemek amacıyla denetim seferberliği başlattı. Ülke genelinde gübre kullanım sezonu öncesinde eş zamanlı olarak yürütülen denetimlerde teknik personel tarafından bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor.

Denetimlerde bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğunu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrolleri, fiyatı ve son kullanım tarihleri incelendi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üreticilerin sağlıklı ve kaliteli tarımsal girdilere ulaşabilmesi için denetimlerini aralıksız olarak sürdüreceği belirtildi. - EDİRNE