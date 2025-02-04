AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Ekrem İmamoğlu'ndan Yavaş'a adaylık yanıtı

İmamoğlu'ndan Yavaş'a adaylık yanıtı! Ne diyeceği merak ediliyordu
Bakan Kurum'dan Ege'deki depremlere ilişkin açıklama: Hareketlilik yeniden başladı

Ege'deki deprem fırtınasıyla ilgili endişelendiren sözler

Edirne'de Gübre Denetim Seferberliği Başlatıldı

Edirne'de Gübre Denetim Seferberliği Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini sağlamak amacıyla gübre bayilerine yönelik denetimler başlattı. Denetimlerde fahiş fiyatlı satışların önüne geçilmeye çalışılıyor.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit gübrelerin piyasaya arzını önlemek amacıyla gübre satışı yapan bayilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik üç hafta sürecek yoğun denetim süreci başlatıldığını duyurmasının ardından harekete geçen ekipler, denetimlerini arttırdı.

Gübre kullanımının yoğun olduğu ilkbahar dönemi öncesinde fahiş fiyatlı satışın önüne geçilmesi için düğmeye basıldı. Bakan Yumaklı talimat verdi, ekipler denetimlerini arttırdı. Bu çerçevede Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini sağlamak ve piyasada taklit ve tağşiş ürünlerin satışını engellemek amacıyla denetim seferberliği başlattı. Ülke genelinde gübre kullanım sezonu öncesinde eş zamanlı olarak yürütülen denetimlerde teknik personel tarafından bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor.

Denetimlerde bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğunu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrolleri, fiyatı ve son kullanım tarihleri incelendi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üreticilerin sağlıklı ve kaliteli tarımsal girdilere ulaşabilmesi için denetimlerini aralıksız olarak sürdüreceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Kanye West'in, eşine verdiği talimatlar ortaya çıktı
img

Naci Görür, iki ilimizi tsunami konusunda uyardı: Dikkatli olunmalı
img

Ege'deki deprem fırtınasıyla ilgili endişelendiren sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağızda sigara ile cinayet! Katil babaya bir darbe de çocuklarından

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Araç alım satımında yetki doğrulaması uygulaması bugün başladı

Taşıtlar için yeni zorunluluk bugün başladı
Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.