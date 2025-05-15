Edirne'de Çeltik Ekiminde Teknoloji Dönemi

TÜRKİYE'nin çeltik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ının karşılandığı Edirne'de, ekim mesaisi başladı. Ailesiyle birlikte yaklaşık 1200 dönüm alanda çeltik yetiştiren Zeki Çarmıklı (70), bu yıl dört kardeş ortaklaşa aldıkları dronla ekim yaptı. Daha önceden traktör ve elle ekim yaptıkları tarlaya dronla tohum saçtıklarını söyleyen Çarmıklı, "Geçmiş yıllar çok zahmetliydi. Şimdi rahat. Yeğenlerimin aklına geldi bu. Biraz teknolojiyi takip ettikleri için burada da uygulamaya başladık. Hem zamandan hem paradan tasarruf etmiş oluyoruz" dedi.

Türkiye'nin 'çeltik ambarı' olarak nitelendirilen Edirne'de, tarlasını hazırlayan üreticiler, ekim yapmaya başladı. Geçen yıl yaz aylarında aşırı sıcak ve yağışsız hava nedeniyle yaşanan kuraklık Tunca Nehri'nin kuruma noktasına getirirken, bölgedeki üreticiler, dönüşümlü sulamayla ürününü korudu. Üretici bu yıl da aynı tabloyu yaşamamak için gözünü yağışlara dikerken, bir yandan da teknolojiyi takip etmeye devam ediyor.

'DÖRT KARDEŞ ORTAK ALDIK, 800 BİN LİRA VERDİK'

Edirne merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde üreticilik yapan Zeki Çarmıklı, bu yıl dört kardeşiyle ortaklaşa aldıkları zirai dronla ekim yapmaya başladı. Çarmıklı, Almanya'da uzun süre çalıştıktan sonra 2018'de Türkiye'ye kesin dönüş yapan yeğeni Anıl Çarpık'ın tavsiyesiyle dron aldıklarını, bu yolla hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ettiklerini söyledi. Dronun kendilerine büyük kolaylık sağladığını anlatan Çarmıklı, "Bu dron çok işimize yaradı. Çok iyi oldu, işimizi çok kolaylaştırdı. Tabii biraz pahalı ama kardeşler arasında ortaklaşa aldık. Bu sezon yeni aldık ve yeni kullanmaya başladık. 800 bin lira verdik. Dört kardeş toplanıp, her birimiz 200 bin lira verdik. Şimdi ortaklaşa kullanıyoruz ailece. Dronda hem dengeli saçma var, hem de bize çok kolaylığı var" dedi.

'HEM ZAMANDAN HEM PARADAN TASARRUF EDİYORUZ'

Geçen yıllarda işçi tuttuklarını ve bunun maliyetinin kendilerine yük oluşturduğunu dile getiren Çarmıklı, "Bundan önce işçi tutuyorduk. Bunun taşıması var, saçması var, başka masrafı var, çok da zaman alıyordu. Bu şekilde dengeli saçıyor tarlaya ve çok yararlı bir şey. İşçi tutmadık, traktörle ektik diyelim, o şekilde tarlada iz yapıyor ve bu izlerde yabancı ot çıkıyordu. Dronla ilacını atıyorsun, gübresini atıyorsun, çok kolaylık yani. Hem zamandan hem paradan tasarruf etmiş oluyoruz. Geçmiş yıllar çok zahmetliydi, şimdi rahat. Yeğenlerimin aklına geldi bu. Biraz teknolojiyi takip ettikleri için burada da uygulamaya başladık" diye konuştu.

Aynı köyde üreticilik yapan yeğen Anıl Çarpık da Almanya'dan kesin dönüş yaparak çeltik üretimine başladıklarını söyledi. Çarpık, "Anne ve babamız yatırımı Türkiye'ye yapınca zamanla biz de karar aldık, dedi ki Türkiye'ye dönüş yapalım, aldığımız yerleri işleyelim. Hem bizim için daha rahat bir hayat. Hem de çiftçilik güzel bir şey, bildiğimiz iş. Aslında hobi olarak başladık, büyük tarıma çevirdik. Almanya'da kendi iş yerlerimiz vardı. Lokantacılık yapıyorduk. 2018'de kesin dönüş yaptık ve çeltik üretimine başladık. İlk başta 200 dönüm yerle başladık. Şu anda yaklaşık 800 dönüm yer ekiyoruz. Bütün aile toplamda ektiğimiz alan 1200 dönümü geçiyor" dedi.

'İŞİMİZ DAHA KOLAY'

Dronla ekim fikrini kendileri düşündüklerini de anlatan Çarpık, "Biz gençler teknolojiyi takip edip biz niye yapamayalım bu işi dedik. İpsala taraflarında görüyorduk. Dedik biz bu işi bu taraflara da getirelim. Bir karar aldık, toplaştık. Büyüklerimiz destek çıktı. Bir dron aldık ve işe başladık. Çok kolaylaştırdı. Hem zevkli hem de zamandan tasarruf ediyoruz. Çeltik konusunda yerde iz oluşmuyor. Yerdeki ilaç tabakasını bozmuyoruz. O yüzden bizim için çok büyük bir avantajı var. Dedelerimizden ne duyduysak eskilerden hepsi çok zormuş, şimdi bizim işimiz daha kolay. Teknolojiye ayak uydurmak çok güzel" ifadelerini kullandı.